Ruhe bei Rast: Hessens erste Autobahnkirche feiert Jubiläum

Wiesbaden-Medenbach (dpa/lhe) - Besonderer Ruheplatz an einer Raststelle: Hessens älteste Autobahnkirche feiert nahe Wiesbaden ihr 25-jähriges Bestehen. Darauf weist die evangelische Kirche auch mit Blick auf den bundesweiten Tag der Autobahnkirchen am Sonntag (28.6.) hin. Es geht um einen sakralen Flachbau bei der Autobahnraststelle Medenbach-West an der A 3 - leicht versetzt hinter dem Parkplatz.

Geschätzt ungefähr 20.000 Besucher habe der schlichte Betonbau mit dem markanten schrägen Glasdach und einem Arkadengang an der Autobahn Köln-Frankfurt jedes Jahr, sagt die Sprecherin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Andrea Wagenknecht.

Deutschlands erste Autobahnkirche ist in Bayern gebaut worden

Deutschlands erste Autobahnkirche ist 1958 in Adelsried an der A8 in Bayern eingeweiht worden. Heute gibt es bundesweit 44 Autobahnkirchen und Autohofkapellen, darunter mehrere in Hessen.

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Foto: Hannes P. Albert/dpa Dieses Schild ist nicht so häufig: Es weist den Weg zu einer Autobahnkirche - hier an der Raststelle Medenbach-West.

Laut Wagenknecht steuern manche Lkw-Fahrer gezielt die Autobahnraststelle Medenbach-West an, um etwas Ruhe in dem 81 Quadratmeter großen Kirchenraum mit 24 Sitzplätzen zu erleben. Auch viele Geschäftsleute und Urlauber fänden ihren Weg dorthin. Manche kämen auch eher zufällig in die kleine Kirche - die bei Sommerhitze angenehm kühl sein könne.

Die besondere Kapelle ist Tag und Nacht durchgehend für Stille und Gebet geöffnet. Etwa halbstündige Andachten gibt es laut Wagenknecht von März bis Dezember immer am dritten Mittwoch im Monat um 19 Uhr.

Schon mehrere Dutzend Andachtbücher vollgeschrieben

In ein Andachtsbuch könnten Besucherinnen und Besucher Wünsche, Sorgen und Beobachtungen schreiben. «Die werden auch bei unseren Fürbitten verwendet», sagt die EKHN-Sprecherin. Im Laufe der Jahre hätten die Kirchenbesucher bereits mehrere Dutzend Andachtsbücher vollgeschrieben.

Foto: Hannes P. Albert/dpa Blick durch ein Fenster der Autobahnkirche Medenbach auf ein Bild mit drei Kreuzen.

Leider gebe es auch Vandalismus in der rund um die Uhr geöffneten Kirche: «Fenster sind noch nicht eingeschlagen worden, aber zum Beispiel Gesangsbücher und Bibeln geklaut worden», berichtet Wagenknecht. «Einmal hat auch ein Obdachloser dort geschlafen.»