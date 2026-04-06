Rund 1.400 Teilnehmer bei Ostermarsch-Abschluss in Frankfurt
Eine Kundgebung auf dem Frankfurter Römerberg hat die traditionellen Ostermärsche in Hessen abgeschlossen. Protestierende aus mehreren Städten beteiligten sich daran.
Frankfurt (dpa/lhe) - Die Friedensbewegung hat auch am Ostermontag in mehreren Städten in Hessen zu Ostermärschen aufgerufen. An der Antikriegskundgebung auf dem Frankfurter Römerberg beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 1.400 Menschen. Die Protestierenden waren unter anderem aus Darmstadt, Gießen und Oberursel angereist. Ein Polizeisprecher sagte, es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Der Ostermarsch stand unter dem Motto «Friedensfähig statt erstschlagfähig».
Rund um die Ostertage ruft die Friedensbewegung traditionell zu Protesten auf. Weitere Ostermärsche waren am Montag unter anderem in Offenbach und Marburg geplant. An den traditionellen Ostermärschen haben sich in diesem Jahr nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative bundesweit mehrere Zehntausend Menschen beteiligt.