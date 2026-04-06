Friedensbewegung

Rund 1.400 Teilnehmer bei Ostermarsch-Abschluss in Frankfurt

Eine Kundgebung auf dem Frankfurter Römerberg hat die traditionellen Ostermärsche in Hessen abgeschlossen. Protestierende aus mehreren Städten beteiligten sich daran.

Die Demonstranten reisten unter anderem aus Oberursel und Darmstadt nach Frankfurt. Foto: Helmut Fricke/dpa
Die Demonstranten reisten unter anderem aus Oberursel und Darmstadt nach Frankfurt.

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Friedensbewegung hat auch am Ostermontag in mehreren Städten in Hessen zu Ostermärschen aufgerufen. An der Antikriegskundgebung auf dem Frankfurter Römerberg beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 1.400 Menschen. Die Protestierenden waren unter anderem aus Darmstadt, Gießen und Oberursel angereist. Ein Polizeisprecher sagte, es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Der Ostermarsch stand unter dem Motto «Friedensfähig statt erstschlagfähig». 

Rund um die Ostertage ruft die Friedensbewegung traditionell zu Protesten auf. Weitere Ostermärsche waren am Montag unter anderem in Offenbach und Marburg geplant. An den traditionellen Ostermärschen haben sich in diesem Jahr nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative bundesweit mehrere Zehntausend Menschen beteiligt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ostermarsch-Abschluss in Frankfurt mit 1.100 Teilnehmern
Demonstrationen

Ostermarsch-Abschluss in Frankfurt mit 1.100 Teilnehmern

Eine Kundgebung auf dem Frankfurter Römerberg hat die traditionellen Ostermärsche in Hessen beschlossen. Demonstranten aus mehreren Städten beteiligten sich daran.

21.04.2025

Ostermärsche im Zeichen der Friedenstaube
Demonstrationen

Ostermärsche im Zeichen der Friedenstaube

Der Wunsch nach Frieden und Abrüstung bringt bei den Ostermärschen traditionell zahlreiche Menschen auf die Straße. Ihre Forderungen sind nicht unumstritten - vor allem mit Blick auf die Ukraine.

19.04.2025

Hunderte bei Ostermärschen in Hessen unterwegs
Demonstrationen

Hunderte bei Ostermärschen in Hessen unterwegs

Rund um Ostern ruft die Friedensbewegung traditionell zu Protesten auf. In Hessen ziehen die Ostermarschierer am Karsamstag in mehreren Städten durch die Straßen.

19.04.2025

Rund 200 Menschen bei Ostermarsch in Bruchköbel
Proteste

Rund 200 Menschen bei Ostermarsch in Bruchköbel

Beim Auftakt der hessischen Ostermärsche demonstrieren laut Veranstalter gut 200 Menschen gegen Kriege und Aufrüstung. Für die kommenden Tage sind weitere Kundgebungen angekündigt.

18.04.2025

Friedensbewegung

Mehr als 200 Menschen bei Ostermarsch in Bruchköbel

Beim Auftakt der hessischen Ostermärsche demonstrieren laut Veranstalter mehr als 200 Menschen gegen Kriege und Waffenlieferungen. In den kommenden Tagen sind weitere Kundgebungen geplant.

29.03.2024