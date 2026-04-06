Rund 1.400 Teilnehmer bei Ostermarsch-Abschluss in Frankfurt

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Friedensbewegung hat auch am Ostermontag in mehreren Städten in Hessen zu Ostermärschen aufgerufen. An der Antikriegskundgebung auf dem Frankfurter Römerberg beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 1.400 Menschen. Die Protestierenden waren unter anderem aus Darmstadt, Gießen und Oberursel angereist. Ein Polizeisprecher sagte, es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Der Ostermarsch stand unter dem Motto «Friedensfähig statt erstschlagfähig».