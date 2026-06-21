Brände

Rund 100.000 Euro Schaden bei Brand im Odenwaldkreis

Nach einem Feuer in einer Lagerhalle in Michelstadt beläuft sich der Schaden laut Polizei auf rund 100.000 Euro. Die Ursache ist noch unklar.

Die Feuerwehr verhinderte die Ausweitung des Feuers. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr verhinderte die Ausweitung des Feuers. (Symbolbild)

Michelstadt (dpa/lhe) - Bei einem Brand im Odenwaldkreis ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Ein Teil einer Lagerhalle in Michelstadt habe am Samstagabend Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. 

Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Feuerwehr habe die Ausweitung verhindert. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

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