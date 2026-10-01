Deutsche Bahn

Sanierung der Bahnstrecke Bebra-Fulda - 14 Wochen Sperrung

Ab Anfang Februar 2027 plant die Deutsche Bahn die Erneuerung von Gleisen und Weichen zwischen Bebra und Fulda. Was genau geplant ist und welche Auswirkungen die Sperrung für Fahrgäste haben wird.

Während der geplanten Bauarbeiten kommt es zu Ausfällen im Regionalverkehr. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Während der geplanten Bauarbeiten kommt es zu Ausfällen im Regionalverkehr. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Deutsche Bahn plant umfangreiche Modernisierungsarbeiten der Bahnstrecke zwischen Bebra und Fulda. Während eines Zeitraums von 14 Wochen zwischen dem 5. Februar und dem 14. Mai 2027 wird die Strecke deshalb für den Zugverkehr gesperrt - für Fahrgäste sollen im Regionalverkehr Ersatzbusse eingerichtet werden, wie die Deutsche Bahn mitteilte. 

Auf einer Länge von 54 Kilometern sollen zwischen Bebra und Fulda insgesamt 46 Weichen und rund 40 Kilometer Gleise erneuert werden. Für die Gleisarbeiten müssen laut Deutscher Bahn zeitweise mehrere Bahnübergänge gesperrt werden, in Bad Hersfeld wird eine Bahnüberführung erneuert. In Fulda-Bronzell werde man zehn Weichen austauschen und eine neue Weichenverbindung bauen. Am Bahnhof Fulda soll zudem eine neue Logistikstelle eingerichtet werden. 

Die Vorbereitungen für die Bauarbeiten beginnen nach Angaben der Deutschen Bahn bereits Anfang Oktober. Insgesamt plant die Deutsche Bahn für die Modernisierung der Strecke mit einer Summe von 94 Millionen Euro.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Ausfälle im Regionalverkehr, Umleitungen im Fernverkehr

Im Zeitraum der Streckensperrung komme es zu Ausfällen der Zuglinien RE5, RE50 und RB5. Für Reisende sollen Ersatzbusse eingerichtet werden. Im Fern- und Güterverkehr plant die Deutsche Bahn Umleitungen. Halte wie Fulda, Wiesbaden, Berlin, Halle, Erfurt und Frankfurt können auf einzelnen Linien entfallen. Detaillierte Informationen zu dem Schienenersatzverkehr möchte die Bahn vor Beginn der Bauarbeiten herausgeben. 

Zusätzlich zu den Arbeiten der Bahn sollen während der Sperrung der Bahnstrecke im kommenden Jahr in Bad Hersfeld, Hünfeld und Rhina Fahrbahn- und Brückenarbeiten erfolgen. Diese können nach Angaben der Deutschen Bahn nur bei ausgeschalteten Oberleitungen stattfinden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bahnstrecke Bad Sooden-Allendorf - Bebra für Wochen gesperrt
Deutsche Bahn

Bahnstrecke Bad Sooden-Allendorf - Bebra für Wochen gesperrt

Neuer Tunnel, frische Gleise und Lärmschutz: Die Bahnstrecke zwischen Bad Sooden-Allendorf und Bebra bleibt von Ende März bis Mitte Mai dicht. Was Fahrgäste jetzt beachten müssen.

11.03.2026

Lahn-Kinzig-Bahn: Streckensperrung wegen Bauarbeiten
Deutsche Bahn

Lahn-Kinzig-Bahn: Streckensperrung wegen Bauarbeiten

Fahrgäste brauchen auf der RB 46 zwischen Gießen und Gelnhausen in den nächsten Monaten viel Geduld, denn an den Gleisen wird gebaut. Wie man trotzdem weiterkommt.

28.02.2026

S-Bahn-Strecke Frankfurt-Offenbach wieder frei
Nahverkehr

S-Bahn-Strecke Frankfurt-Offenbach wieder frei

Die mehr als zweieinhalbwöchige Streckensperrung im Osten Frankfurts ist aufgehoben. Nun müssen sich Pendler im Norden der Stadt auf Verzögerungen wegen Bauarbeiten einstellen.

20.10.2025

Sperrung der Bahnstrecke zwischen Korbach und Volkmarsen
Kurhessenbahn

Sperrung der Bahnstrecke zwischen Korbach und Volkmarsen

Gleich mehrere Bahnübergänge und -unterführungen der Kurhessenbahn müssen erneuert werden. In den Herbstferien wird daher ein Teil der Strecke gesperrt.

26.09.2025

Verkehr

Sperrung der Bahnstrecke Bad Vilbel-Frankfurt Anfang 2024

Die Bahn läutet die letzte Phase der Bauarbeiten an der neuen S-Bahn-Trasse der Linie 6 ein. Das bringt noch einmal Einschränkungen für Fahrgäste mit sich.

25.12.2023