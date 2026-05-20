Europa League in Istanbul

SC-Fans müssen Choreographie kurz vor Finale anpassen

Die Freiburger Fußballfans schäumen vor Wut: Ihre Choreo fürs Finale gegen Aston Villa wird wegen «fadenscheiniger Sicherheitsbedenken» nicht zugelassen.

Kalt erwischt: die organisierte Fanszene des SC Freiburg. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Kalt erwischt: die organisierte Fanszene des SC Freiburg. (Archivbild)

Istanbul (dpa) - Die organisierte Fanszene des SC Freiburg muss ihre geplante Choreographie für das Europa-League-Endspiel in Istanbul aufgrund behördlicher Entscheidungen anpassen. In einem Instagram-Beitrag war von «fadenscheinigen Sicherheitsbedenken» und einer «ständig wechselnden Argumentation» die Rede.

Die Rahmenbedingungen für das Duell mit Aston Villa heute Abend (21.00 Uhr/RTL) seien aus Sicht des Anhangs der Badener «weit entfernt von unseren Vorstellungen einer bunten und lautstarken Fankultur», hieß es weiter. Ins Detail gingen die Anhänger in ihrem Statement nicht.

Grund für die Untersagung sind offenbar die VIP-Plätze im Mittelrang, auf denen bei der ursprünglich geplanten Variante die Sicht eingeschränkt sein soll. Beim Gegner, der Heimrecht genießt und dessen Fans auf der nördlichen Hintertortribüne sitzen und stehen werden, gibt es diese VIP-Plätze aufgrund der Architektur des Stadions nicht.

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