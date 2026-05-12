Pendler aufgepasst

Schaden an Oberleitung stört S-Bahn-Linien in Rhein-Main

Wegen einer Störung an einer Oberleitung bei Frankfurt kommt es bis Freitag zu Ausfällen bei mehreren S-Bahn-Linien im Rhein-Main-Gebiet.

Bei den S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet kommt es zu Störungen. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Bei den S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet kommt es zu Störungen. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Pendler aufgepasst: Bis Freitag ist der S-Bahn-Betrieb im Rhein-Main-Gebiet gestört. Es komme zu Unregelmäßigkeiten und Ausfällen, teilt eine Bahnsprecherin auf Anfrage mit. Aktuell betroffen seien die S1, S8 und S9. Die S2 falle ganz aus. Ersatzfahrzeuge wurden bislang nicht eingerichtet. Die Einschränkungen bestehen schon seit Sonntag. 

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Hintergrund ist ein Schaden an den Oberleitungen in der Nähe der Camberger Brücke. Nach Angaben der Bahnsprecherin führte ein Kurzschluss zu einem Feuer in einem Schaltschrank der Deutschen Bahn. Der Schaltschrank müsse nun neu aufgebaut und instand gesetzt werden. Nur so könne das Funktionieren des elektronischen Stellwerks gewährleistet werden. Auch die Oberleitung müsse repariert werden, erklärt die Bahn.

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