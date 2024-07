Schauer und Gewitter bestimmen die Woche in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die nächsten Tage müssen sich die Hessen mit wechselhaftem Wetter abfinden. Die Folge dürfte vielerorts leider auch die Pläne für viele Fußballfans, die das zweite EM-Halbfinale unter freiem Himmel verfolgen wollten, ins Wasser fallen lassen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte in seinen Prognosen an, dass am heutigen Tag immer wieder mit Schauern und Gewittern zu rechnen sei. Am Abend kommen Starkregen und Hagel hinzu. Bei Höchsttemperaturen von 25 bis 28 Grad bleibt es aber sommerlich warm.