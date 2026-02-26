Schaufenster durch Brand zerstört – 150.000 Euro Schaden
Unbekannte setzen in Karlsruhe Plastiksäcke vor einem Modegeschäft in Brand. Die Flammen verursachen einen Schaden von 150.000 Euro – die Polizei bittet um Hinweise.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Feuer vor einem Bekleidungsgeschäft in der Karlsruher Shopping-Meile Kaiserstraße hat einen Schaden von geschätzt 150.000 Euro verursacht. Unbekannte Täter entzündeten in der Nacht mehrere Plastiksäcke mit Verpackungsmaterial und Papier, wie eine Polizeisprecherin sagte.
Durch die Hitze zerbrachen die Schaufensterscheiben einer Modefiliale, die Fassaden zweier weiterer Geschäfte wurden ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor er auf Wohnungen übergriff. Wie genau die Täter das Feuer entzündeten, blieb vorerst noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei Polizei zu melden.