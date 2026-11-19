Schauspiel-Neubau in Frankfurt - Vertrag über Grundstück
Die Städtischen Bühnen sollen neu errichtet werden. Ein erster Schritt ist nun getan, das anvisierte Grundstück steht zur Verfügung.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt hat sich ein Grundstück im Bankenviertel für den Neubau des Schauspiels gesichert. Verhandlungen über einen Erbbaurechtsvertrag mit der Frankfurter Sparkasse seien erfolgreich abgeschlossen worden, teilt die Stadt mit. Die zuständigen Gremien und nun auch der Magistrat hätten grünes Licht gegeben.
Damit sei ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zum Neubau von Oper und Schauspiel in Frankfurt und der geplanten Kulturmeile getan. Laut Vertrag solle das Grundstück spätestens 2029 der Stadt Frankfurt zur Verfügung stehen.
Demnach gewähre die Frankfurter Sparkasse der Stadt Frankfurt ein Erbbaurecht mit einer Laufzeit von 199 Jahren. Dafür leiste die Stadt eine Einmalzahlung in Höhe von 210 Millionen Euro. Für den Rückbau der Bestandsimmobilie der Frankfurter Sparkasse, die momentan noch auf dem Grundstück stehe, fielen für die Stadt weitere Kosten von 3,75 Millionen Euro an.
Schauspiel und Oper sollen getrennt voneinander neu entstehen
Die bisherige Theater-Doppelanlage, bestehend aus Oper und Schauspiel am Willy-Brandt-Platz, soll getrennt voneinander neu errichtet werden. Zunächst soll das Schauspiel an neuem Ort entstehen, danach die Oper am bisherigen Standort. Über das Vorhaben, das voraussichtlich eine Milliardensumme kostet, wird in Frankfurt seit Jahren diskutiert.
Die Stadtverordneten müssen den Angaben zufolge nun über den Abschluss des Erbbaurechtsvertrags entscheiden.