Frankfurt plant gemeinsames Lager für Oper und Schauspiel

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein weiterer Schritt in Richtung Neubau der Städtischen Bühnen Frankfurt: Die Bühnen sollen ein gemeinsames Lager- und Logistikzentrum in Frankfurt-Sossenheim bekommen. Das teilte die Stadt Frankfurt am Abend mit. Die Pläne stellte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) demnach im Kulturausschuss der Stadtverordnetenversammlung vor.

Die Standortsuche für das gemeinsame Lager- und Logistikzentrum von Oper und Schauspiel seien erfolgreich abgeschlossen, hieß es. «Damit ist die Stadt Frankfurt am Main erneut einen weiteren Schritt im Gesamtprojekt "Zukunft der Städtischen Bühnen" vorangegangen.»

Das neue Lager- und Logistikzentrum sei dringend notwendig und werde künftig von Oper und Schauspiel gemeinsam genutzt. «Es stellt einen zentralen Baustein für einen leistungsfähigen, wirtschaftlichen und nachhaltigen Bühnenbetrieb dar.» Denn aktuell seien die Lagerflächen dezentral verteilt. «Durch die Bündelung an einem Ort werden Transport- und Logistikprozesse deutlich effizienter gestaltet und personelle Ressourcen nachhaltig entlastet.»

Zukunft der Bühnen wird seit vielen Jahren diskutiert

Die Entscheidung wurde laut Mitteilung dezernats- und ämterübergreifend vorbereitet und getroffen. Die Liegenschaft befinde sich bereits seit Langem im Eigentum der Stadt Frankfurt am Main und sei nun an das Kulturamt der Stadt übertragen worden.

«Dass dieser Standort gefunden und gesichert wurde, ist auch deshalb bedeutsam, da der Bau des Lager- und Logistikzentrums nach aktueller Planung als erstes Projekt umgesetzt werden soll – also noch bevor Oper und Schauspiel neu gebaut und die weiteren Teilprojekte realisiert werden.» Die endgültige Entscheidung über den Neubau und die Realisierung des Lager- und Logistikzentrums treffen laut Mitteilung die Stadtverordneten nach Abschluss der Vorplanung auf Basis der dann vorliegenden Kostenschätzung.