Feuerwehr

Scheunenbrand bei Ober-Ramstadt

Eine Scheune bei Ober-Ramstadt steht seit dem Morgen in Flammen, das Feuer verursacht viel Rauch. Was bisher bekannt ist.

Wahrscheinlich werden die Löscharbeiten sich bis in den Abend ziehen. (Archivbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Wahrscheinlich werden die Löscharbeiten sich bis in den Abend ziehen. (Archivbild)

Ober-Ramstadt (dpa/lhe) - Einsatz der Feuerwehr bei Ober-Ramstadt: Eine Scheune ist am Morgen in Brand geraten. Es gebe bislang keine Hinweise auf verletzte Menschen oder Tiere, teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt mit.

Laut ersten Informationen waren in der Scheune Strohballen gelagert, es entstand starker Rauch. Es werde erwartet, dass die Löscharbeiten an der zwischen Ober-Ramstadt und Zeilhard gelegenen Scheune bis zum Abend dauern werden. Die Ursache des Feuers und die Höhe des Schadens sind noch unklar.

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