Feuer Scheunenbrand verursacht Schaden in sechsstelliger Höhe Eine Scheune brennt im Vogelsbergkreis in der Nacht völlig aus. Noch ist vieles unklar. 11.10.2025 Bei einem Scheunenbrand in Kirtorf-Lehrbach ist ein hoher Sachschaden entstanden, verletzt wurde niemand.