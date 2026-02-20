Bad Mergentheim

Schlägerei mit Machete und Schreckschusspistole

Bei einer nächtlichen Auseinandersetzung in Bad Mergentheim kam es zum Einsatz von Machete und Schreckschusspistole. Ein Mann wurde verletzt, die Ermittlungen laufen.

In Bad Mergentheim kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
In Bad Mergentheim kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung. (Symbolbild)

Bad Mergentheim (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) sind Macheten und Schreckschusspistolen zum Einsatz gekommen. Ein 38-Jähriger wurde von einer Machete getroffen und leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. 

Mehrere Anwohner hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie Schüsse und einen Streit wahrgenommen hatten. Zahlreiche Streifenwagen rückten daraufhin an. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass zwei Gruppen vermutlich wegen persönlicher Streitigkeiten aneinandergeraten waren. 

Neben der Machete kam auch eine Schreckschusspistole zum Einsatz, mit der ein weiterer Beteiligter mehrfach geschossen haben soll. Die Ermittler sicherten zahlreiche Spuren am Tatort. Ein 26-Jähriger wurde vorübergehend auf die Dienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall am späten Donnerstag dauern an.

