Schlusslicht 1. FC Heidenheim «mit dem Rücken zur Wand»

Augsburg (dpa) - Die Statistik schickt den 1. FC Heidenheim schon in die 2. Fußball-Bundesliga. Doch Trainer Frank Schmidt und seine Spieler halten die Rettung in der deutschen Eliteklasse selbst nach dem frustrierenden 0:1 (0:0) im Kellerduell beim FC Augsburg noch für möglich.

«Es ist nicht das erste Mal, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen mit einem relativ großen Abstand und fehlenden Erfolgserlebnissen», sagte der Heidenheimer Coach nach der 15. Saisonniederlage am 22. Spieltag. Noch nie hat ein Bundesligist seit Einführung der Drei-Punkte-Regel mit nur 13 Punkten zu diesem Zeitpunkt noch die Klasse gehalten.

«Jeder von uns glaubt daran»

«Wir schauen gar nicht so doll auf die Punkte, weil wir wissen, dass wir in jedem Spiel nah dran sind, egal gegen wen wir spielen. Sobald wir ein Spiel gewinnen, traue ich uns auch zu, einen Lauf zu haben», meinte Außenverteidiger Hennes Behrens nach dem neunten sieglosen Spiel am Stück. «Jeder von uns glaubt immer noch daran. Deswegen bleiben wir optimistisch. Mit einem Sieg sind wir wieder dran.»

Foto: Harry Langer/dpa So sieht Enttäuschung beim 1. FC Heidenheim aus.

Da hat Behrens recht. Schon mit einem Sieg am nächsten Sonntag gegen den VfB Stuttgart könnten die Heidenheimer den Rückstand von aktuell sechs Punkten auf den Relegationsplatz verringern. Doch so sehr sich Schmidts Mannschaft auch abmüht, gegen Augsburg konnte man wieder einmal sehen, wie erschreckend harmlos die Offensive auftritt.

Schöppner und Dinkci glücklos

«Am Ende ist der Knoten irgendwie so festgezurrt, dass wir ihn nicht aufkriegen», meinte Schmidt über den durchaus engagierten Auftritt seines Teams. «Wir sind 18., wir haben aber nicht gespielt wie ein 18. Wenn man aber die Effektivität nimmt, das Ausnutzen der Möglichkeiten, dann weiß man, warum wir unten stehen.

Während Jan Schöppner (65. Minute) und Eren Dinkci (68.) aussichtsreiche Chancen vergaben, reichte den Augsburgern ein durch Alexis Claude-Maurice verwandelter Foulelfmeter (80.) zum Big Point gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf.

Es fehlt «von allem etwas»

Als «unfassbar bitter» bezeichnete Schmidt das Gastspiel. «Fußball ist Tore schießen, Effektivität, da lassen wir zu viel aus. Der Auftritt meiner Mannschaft war aber stabil, selbstbewusst.» Dennoch fehle im eigenen Spiel «von allem etwas» zum ersehnten vierten Saisonsieg. Der letzte Dreier datiert vom 6. Dezember beim 2:1 gegen den SC Freiburg.