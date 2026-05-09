«Schmerzhafte Kompromisse»: Özdemir wirbt für Koalition

Stuttgart (dpa/lsw) - Der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir hat bei seiner Partei für den Koalitionsvertrag mit der CDU geworben. Die Verhandlungen seien nicht einfach gewesen, sagte der Grünen-Politiker beim Landesparteitag seiner Partei in Stuttgart. Er habe schon vor den Verhandlungen gesagt, dass es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe werde. Das habe er auch eingelöst. «Dafür war es notwendig, auch schmerzhafte Kompromisse einzugehen», sagte Özdemir.

Dass man das Amt der Landtagspräsidentin der CDU habe überlassen müssen, tue weh. Der größte Preis des Wahlergebnisses sei gewesen, dass man die Ministerien für Verkehr und Bildung habe abgeben müssen. «Wir haben aber erfolgreich verhandelt, dass 15 Jahre grüne Verkehrspolitik nicht rückabgewickelt werden.»

Mit dem Wohnungsbauministerium gewinne man aber auch ein Haus, mit dem man mit dem bezahlbaren Wohnraum eines der wichtigsten sozialpolitischen Themen anzugehen. Damit könne man auch einen Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft leisten, betonte Özdemir.

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