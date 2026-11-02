Schmierereien auf Stolpersteinen – Polizei sucht Täter
In Frankfurt werden zwei Stolpersteine beschmiert. Doch die verfassungswidrigen Symbole auf den Erinnerungsplatten verschwinden schnell – auch dank der Polizei.
Frankfurt (dpa/lhe) - Kriminelle haben in Frankfurt zwei Stolpersteine mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert. Betroffen sind nach Polizeiangaben Gedenksteine im Bereich der Wittelsbacherallee im Stadtteil Bornheim. Stolpersteine sind kleine, quadratische Messingplatten mit den eingravierten Namen von Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt oder ermordet wurden.
Die Schmierereien wurden am Mittag bemerkt, sie konnten problemlos von Polizisten entfernt werden. Die Ermittler suchen nun nach den bislang unbekannten Tätern.