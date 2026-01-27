Schneefall legt Lkw auf A5 lahm – Sperrung bei Gießen
Wegen querstehender Lkw und starker Schneefälle bleibt die A5 Richtung Kassel bei Gießen zeitweise dicht. Was das für Pendler bedeutet.
Gießen (dpa/lrs) - Wegen festgefahrenen und querstehenden Lastwagen ist die A5 in Fahrtrichtung Kassel im Landkreis Gießen für mehrere Stunden gesperrt worden. Massive Schneefälle in der Nacht hätten dafür gesorgt, dass die Lastwagen nicht weiterkamen, teilte ein Polizeisprecher mit. Man sei dabei, die Situation nach und nach aufzulösen. Am frühen Morgen war nur noch eine Spur gesperrt, hieß es.