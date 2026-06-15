Tarifkonflikt

Schon wieder Warnstreik im Nahverkehr in Ulm

Busse und Bahnen bleiben in Ulm am Freitag größtenteils stehen. Was steckt hinter dem fünften Warnstreik?

Im ÖPNV in Ulm gibt es erneut einen Warnstreik. (Archivbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Im ÖPNV in Ulm gibt es erneut einen Warnstreik. (Archivbild)

Ulm (dpa/lsw) - Erneut gibt es im öffentlichen Nahverkehr in Ulm am Freitag Ausfälle. Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, sie habe zum fünften Mal zu einem Warnstreik bei der SWU mobil in Ulm aufgerufen. Es sei zu erwarten, dass Busse und Bahnen in der Stadt und der Umgebung weitestgehend ausfallen. Auch die Fahrerinnen und Fahrer der SWU Verkehr seien erneut zum Solidaritätsstreik aufgerufen.

Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde eine Fahrdienstzulage von 13 Prozent, fünf Prozent Nahverkehrszuschlag sowie eine Lehrfahrerzulage von zehn Euro. Das Angebot in der vierten Verhandlungsrunde sei unzureichend gewesen, hieß es von der Gewerkschaft. Betroffen von den Verhandlungen sind 173 Beschäftigte bei der SWU mobil, einer hundertprozentigen Tochter der kommunalen Stadtwerke Ulm, sowie 60 Beschäftigte bei der SWU Verkehr.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erneut Warnstreik im Nahverkehr in Ulm
Tarifkonflikt

Erneut Warnstreik im Nahverkehr in Ulm

Die Gewerkschaft Verdi macht weiter Druck auf die Arbeitgeber. Für die Bürger heißt das: Am Samstag müssen sie sich wohl Alternativen zu Bus und Bahn suchen.

01.05.2026

Verdi ruft zu zweitägigem Warnstreik im Ulmer Nahverkehr auf
Tarifkonflikt

Verdi ruft zu zweitägigem Warnstreik im Ulmer Nahverkehr auf

Vor der zweiten Verhandlungsrunde will die Gewerkschaft den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. SWU mobil und SWU Verkehr sollen zwei Tage lang bestreikt werden. Fahrgäste müssen umplanen.

08.04.2026

Warnstreik legt Nahverkehr in Ulm am Sonntag lahm
Tarifkonflikt

Warnstreik legt Nahverkehr in Ulm am Sonntag lahm

Busse bleiben stehen, die Läden öffnen trotzdem: Verdi ruft am verkaufsoffenen Sonntag in Ulm zum Warnstreik auf. Fahrgäste müssen umplanen.

27.03.2026

Verdi-Warnstreik: Busse und Bahnen fahren nicht
Tarifkonflikt

Verdi-Warnstreik: Busse und Bahnen fahren nicht

Die Gewerkschaft legt mit einem Aktionstag den Nahverkehr lahm. Betroffen ist auch das private Omnibusgewerbe. Wo bleiben Busse und Bahnen im Depot?

21.02.2025

Warnstreiks im Nahverkehr – Busse und Bahnen fahren nicht
Tarifverhandlungen

Warnstreiks im Nahverkehr – Busse und Bahnen fahren nicht

Pendlerinnen und Pendler brauchen starke Nerven. Die Gewerkschaften legen den Nahverkehr lahm. Wo bleiben Busse und Bahnen im Depot?

21.02.2025