Schon wieder Warnstreik im Nahverkehr in Ulm

Ulm (dpa/lsw) - Erneut gibt es im öffentlichen Nahverkehr in Ulm am Freitag Ausfälle. Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, sie habe zum fünften Mal zu einem Warnstreik bei der SWU mobil in Ulm aufgerufen. Es sei zu erwarten, dass Busse und Bahnen in der Stadt und der Umgebung weitestgehend ausfallen. Auch die Fahrerinnen und Fahrer der SWU Verkehr seien erneut zum Solidaritätsstreik aufgerufen.