Schüsse am Bahnhof – Frau schwebt in Lebensgefahr
Ein Mann soll am Bahnhof von Oberndorf auf eine Frau geschossen haben. Stunden später nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest. Viele Fragen sind noch offen.
Oberndorf am Neckar (dpa) - Am späten Abend knallt ein Schuss am Bahnhof von Oberndorf am Neckar - ein Zeuge sieht einen Mann, der auf eine Frau schießt. Sie wird nach der Erstversorgung in eine Klinik gebracht und schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr. Weitere Angaben zu Opfer und Täter, Tathergang und Motiv macht die Polizei derzeit nicht. Der Sachverhalt werde mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt.
Nach den bisherigen Erkenntnissen meldeten Zeugen gegen 21.30 Uhr eine männliche Person, die auf eine Frau geschossen habe. Nach Alarmierung der Polizei und des Rettungsdienstes versorgte der Notarzt nach Absicherung des Bahnhofs die Verletzte.
Bei der anschließenden Fahndung nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Auch ein Hubschrauber und Hunde der Bundespolizei waren im Einsatz. Die Information über die Festnahme des Verdächtigen kam rund dreieinhalb Stunden nach der Tat in der frühen Morgenstunden.
Seither versuchten die Ermittler die Hintergründe und die Vorgänge des Tatabends herauszufinden. Sobald dies geschehen sei, werde der Verdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Rottweil übernommen.