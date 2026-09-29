Landkreis Rottweil

Schüsse am Bahnhof – Frau schwebt in Lebensgefahr

Ein Mann soll am Bahnhof von Oberndorf auf eine Frau geschossen haben. Stunden später nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest. Viele Fragen sind noch offen.

Kurz nach einem Schuss auf eine Frau fasste die Polizei einen Tatverdächtigen. Foto: Christian Klemm/dpa
Kurz nach einem Schuss auf eine Frau fasste die Polizei einen Tatverdächtigen.

Oberndorf am Neckar (dpa) - Am späten Abend knallt ein Schuss am Bahnhof von Oberndorf am Neckar - ein Zeuge sieht einen Mann, der auf eine Frau schießt. Sie wird nach der Erstversorgung in eine Klinik gebracht und schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr. Weitere Angaben zu Opfer und Täter, Tathergang und Motiv macht die Polizei derzeit nicht. Der Sachverhalt werde mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt. 

Nach den bisherigen Erkenntnissen meldeten Zeugen gegen 21.30 Uhr eine männliche Person, die auf eine Frau geschossen habe. Nach Alarmierung der Polizei und des Rettungsdienstes versorgte der Notarzt nach Absicherung des Bahnhofs die Verletzte.

Bei der anschließenden Fahndung nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Auch ein Hubschrauber und Hunde der Bundespolizei waren im Einsatz. Die Information über die Festnahme des Verdächtigen kam rund dreieinhalb Stunden nach der Tat in der frühen Morgenstunden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Seither versuchten die Ermittler die Hintergründe und die Vorgänge des Tatabends herauszufinden. Sobald dies geschehen sei, werde der Verdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Rottweil übernommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frau durch Schuss lebensgefährlich verletzt - Festnahme
Landkreis Rottweil

Frau durch Schuss lebensgefährlich verletzt - Festnahme

Ein Hubschrauber kreist über Oberndorf am Neckar, Polizeihunde suchen nach einem Täter. Stunden später wird ein Verdächtiger gefasst, während Rettungskräfte um das Leben des Opfers bangen.

29.09.2026

Streit am Bahnhof endet mit Schüssen
Streit eskaliert

Streit am Bahnhof endet mit Schüssen

Mehrere Notrufe melden Schüsse am Bahnhof. Die Polizei findet bei einem 19-Jährigen eine Schreckschusswaffe. Der zweite Beteiligte bleibt verschwunden.

30.08.2026

52-Jähriger schwebt nach Schüssen noch in Lebensgefahr
Bad Friedrichshall

52-Jähriger schwebt nach Schüssen noch in Lebensgefahr

Zwei Männer sind tot, ein Mann schwebt in Lebensgefahr. Nach den tödlichen Schüssen in Bad Friedrichshall sind viele Fragen offen.

08.01.2025

Unfall in Birkenau: Fußgänger schwebt in Lebensgefahr
Polizeibericht

Unfall in Birkenau: Fußgänger schwebt in Lebensgefahr

In der Nacht wurde auf der Straße im Birkenauer Ortsteil Reisen ein Mann von einem Auto erfasst. Die Hintergründe zu dem Unfall sind noch unklar. Die Straße war bis in die Morgenstunden gesperrt.

07.03.2024

NRW

Angefahrener Polizist schwebt in akuter Lebensgefahr

In Essen fährt ein Autofahrer bei einer Polizeikontrolle einen Polizisten an - und schleift ihn mehrere Meter mit. Der Verdächtige sitzt in U-Haft. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen.

28.06.2023