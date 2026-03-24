Frankfurt

Schüsse auf E-Scooter-Dieb im Frankfurter Bahnhofsviertel

Warum schoss ein Mann im Frankfurter Bahnhofsviertel auf einen flüchtenden E-Scooter-Dieb? Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.

24-Jähriger schießt auf unbekannten Mann wegen gestohlenem E-Scooter (Symbolbild). Foto: Hendrik Schmidt/dpa
24-Jähriger schießt auf unbekannten Mann wegen gestohlenem E-Scooter (Symbolbild).

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 24-jähriger Mann hat nach Polizeiangaben im Frankfurter Bahnhofsviertel mehrere Schüsse abgegeben. Zuvor hatte ihm am frühen Sonntagmorgen ein Unbekannter seinen E-Scooter gestohlen, wie die Polizei nun am Dienstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Polizei nahm den 24-Jährigen fest und ein Haftrichter ordnete am Montag Untersuchungshaft an.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Vorfall ereignete sich während eines Streits, in den der 24-Jährige mit mehreren Personen verwickelt war. Während des Streits zog er eine Schusswaffe. Ein unbekannter und unbeteiligter Mann nutzte die Gelegenheit und stahl den E-Scooter des 24-Jährigen. Als der Festgenommene den Diebstahl bemerkte, schoss er laut Polizei mehrfach in Richtung des flüchtenden Diebes. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehrere Schüsse auf Lokal in Gießen – Polizei sucht Zeugen
Kriminalität

Mehrere Schüsse auf Lokal in Gießen – Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter schießt am frühen Morgen auf ein Gebäude im Gießener Stadtteil Wieseck. Die Polizei bittet um Hinweise – bislang fehlt jede Spur zum Täter und Motiv.

18.02.2026

Viernheim: Kriminelle stehlen E-Scooter
Kriminalität

Viernheim: Kriminelle stehlen E-Scooter

In der Viernheimer Rathausstraße ist ein E-Scooter gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

30.10.2025

Tödlicher Unfall mit E-Scooter - Polizei sucht Zeugen
Verkehr

Tödlicher Unfall mit E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Ein Auto rammt in Frankfurt zwei E-Scooter. Zwillingsbrüder sterben. Ein weiterer Mann wird schwer verletzt und ist weiterhin im Krankenhaus. Der angebliche Fahrer wurde inzwischen vernommen.

07.07.2025

Verkehr

Stellplätze für E-Scooter im Bahnhofsviertel geplant

Im Weg stehende E-Scooter stören Verkehrsteilnehmer und Fußgänger. In Frankfurt sollen spezielle Parkplätze und eine Umprogrammierung die Lösung sein.

11.03.2024

Autokennzeichen-Diebstahl in Erbach: Polizei sucht Zeugen
Polizei

Autokennzeichen-Diebstahl in Erbach: Polizei sucht Zeugen

Ein junger Mann könnte der Schlüssel zur Aufklärung einer Reihe von Autokennzeichen-Diebstählen in Erbach sein. Wer hat ihn gesehen?

28.09.2023