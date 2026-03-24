Schüsse auf E-Scooter-Dieb im Frankfurter Bahnhofsviertel
Warum schoss ein Mann im Frankfurter Bahnhofsviertel auf einen flüchtenden E-Scooter-Dieb? Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.
Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 24-jähriger Mann hat nach Polizeiangaben im Frankfurter Bahnhofsviertel mehrere Schüsse abgegeben. Zuvor hatte ihm am frühen Sonntagmorgen ein Unbekannter seinen E-Scooter gestohlen, wie die Polizei nun am Dienstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Polizei nahm den 24-Jährigen fest und ein Haftrichter ordnete am Montag Untersuchungshaft an.
Der Vorfall ereignete sich während eines Streits, in den der 24-Jährige mit mehreren Personen verwickelt war. Während des Streits zog er eine Schusswaffe. Ein unbekannter und unbeteiligter Mann nutzte die Gelegenheit und stahl den E-Scooter des 24-Jährigen. Als der Festgenommene den Diebstahl bemerkte, schoss er laut Polizei mehrfach in Richtung des flüchtenden Diebes. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.