Viernheim: Kriminelle stehlen E-Scooter

In der Viernheimer Rathausstraße ist ein E-Scooter gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Viernheim. Ein E-Scooter ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Rathausstraße in Viernheim gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, flüchteten die Kriminellen anschließend mit ihrer Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Wer Hinweise zum Diebstahl oder den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Viernheim (Kommissariat 42) unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen. (heh)

