Schüsse auf Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen
Es ist niemand im Geschäft, als die Schüsse fallen. Verletzte gibt es nicht, doch die Tat wirft Fragen auf.
Weinheim (dpa/lsw) - Nach Schüssen auf ein Juweliergeschäft in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) sucht die Polizei nach Zeugen. Die Hintergründe der Tat seien bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher.
Demnach hatte eine unbekannte Täterschaft am Freitag mehrere Schüsse auf das Gebäude abgegeben. Ob es sich dabei um einen Einzeltäter oder mehrere Personen handelte, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen.
Zum Zeitpunkt der Schussabgabe befand sich niemand in dem Geschäft, Verletzte gab es also nicht. Nach der Tat soll die Täterschaft geflüchtet sein. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt zu den Hintergründen sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens.