Schüsse auf Spielhalle in Südhessen abgegeben
Unbekannte schießen auf eine Spielhalle – während sich Menschen darin aufhalten. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber, doch die Täter bleiben verschwunden.
Groß-Zimmern (dpa/lhe) - Unbekannte sollen auf eine Spielhalle im Landkreis Darmstadt-Dieburg geschossen haben. Die Schüsse seien am frühen Sonntagmorgen abgegeben worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zu dem Zeitpunkt hätten sich Menschen in der Spielhalle in Groß-Zimmern aufgehalten, die jedoch unverletzt blieben.
Nach ersten Erkenntnissen seien Fensterscheiben im Eingangsbereich beschädigt worden. «Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg», hieß es. Dabei sei auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.