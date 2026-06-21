Kriminalität

Schüsse auf Spielhalle in Südhessen abgegeben

Unbekannte schießen auf eine Spielhalle – während sich Menschen darin aufhalten. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber, doch die Täter bleiben verschwunden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. (Symbolbild)

Groß-Zimmern (dpa/lhe) - Unbekannte sollen auf eine Spielhalle im Landkreis Darmstadt-Dieburg geschossen haben. Die Schüsse seien am frühen Sonntagmorgen abgegeben worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zu dem Zeitpunkt hätten sich Menschen in der Spielhalle in Groß-Zimmern aufgehalten, die jedoch unverletzt blieben. 

Nach ersten Erkenntnissen seien Fensterscheiben im Eingangsbereich beschädigt worden. «Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg», hieß es. Dabei sei auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unbekannte schießen auf Bar in Hochheim
Main-Taunus-Kreis

Unbekannte schießen auf Bar in Hochheim

Scheiben des Wintergartens gehen bei den nächtlichen Schüssen zu Bruch. Die Ermittler finden vor Ort mehrere Patronenhülsen.

15.06.2026

Unbekannte schießen mehrfach auf Hamburger Buchgroßhandel
Schüsse auf Buchgroßhandel

Unbekannte schießen mehrfach auf Hamburger Buchgroßhandel

Ein Mitarbeiter eines Hamburger Buchgroßhandels entdeckt Einschusslöcher am Gebäude seines Arbeitgebers und alarmiert sofort die Polizei. Die schließt eine Sache vorerst aus. Das LKA ermittelt.

28.07.2025

Unbekannte sprengen Geldautomaten - Polizei fahndet
Kriminalität

Unbekannte sprengen Geldautomaten - Polizei fahndet

Mitten in der Nacht gibt es in Kraichtal bei Karlsruhe eine Explosion. Anwohner sehen, wie mindestens zwei Männer von einer Bankfiliale flüchten. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber.

15.07.2025

Banküberfall in Wiesbaden - Polizei fahndet nach Täter
Flucht mit Klappfahrrad

Banküberfall in Wiesbaden - Polizei fahndet nach Täter

Der Unbekannte mit Skimaske bedrohte zwei Angestellte und konnte Bargeld erbeuten. Die Flucht startete er auf einem eher ungewöhnlichen Gefährt.

17.04.2025

Wiesloch: Polizei sucht mit Hubschrauber - Fahrer nach Unfall auf L723 verschwunden
Verkehr

Wiesloch: Polizei sucht mit Hubschrauber - Fahrer nach Unfall auf L723 verschwunden

Die Polizei setzt einen Hubschrauber ein, um den Mann zu finden. Es gab auch Verletzte.

07.02.2025