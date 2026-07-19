Einsatz im Wohngebiet

Schüsse im Garten: Polizei ermittelt gegen 25-Jährigen

Plötzliche Schüsse aus einem Garten sorgen in Offenburg für Aufregung. Die alarmierte Polizei trifft mit Hilfe der Nachbarn auf den Schützen.

Schüsse in einem Garten sorgen für einen größeren Polizeieinsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Schüsse in einem Garten sorgen für einen größeren Polizeieinsatz. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Schüsse in einem Wohngebiet haben in Offenburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte, weil ein Mann mit einer Waffe geschossen haben soll, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten machten am Samstagabend mit Hilfe der Nachbarn einen 25-Jährigen als mutmaßlichen Schützen ausfindig und kontrollierten ihn vor seinem Wohnhaus. 

Nach ersten Erkenntnissen soll er in seinem Garten mehrfach mit einer Druckluftwaffe geschossen haben. Verletzt wurde niemand. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

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