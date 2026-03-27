Wetter in Hessen

Schulferien beginnen mit niedrigen Temperaturen und Regen

In Hessen beginnen die Osterferien – vorerst jedoch ohne perfektes Frühlingswetter. Am Samstag wird es nass. Die Aussichten für das Wochenende.

In den kommenden Tagen gibt es in Hessen viele Wolken und zeitweise Regen. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa
In den kommenden Tagen gibt es in Hessen viele Wolken und zeitweise Regen. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Für die Schulkinder in Hessen beginnen die Osterferien nicht allzu frühlingshaft. Am Freitag sei es wechselnd bewölkt bis heiter, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD). Regen gebe es aber nicht. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von sieben bis elf Grad. Es wehe ein schwacher, teilweise mäßiger Wind. 

Am Samstag werde es in Hessen stark bewölkt bis bedeckt. Von Nordwesten her ziehe Regen auf und in höheren Lagen schneie es zunächst. Das Thermometer zeige maximal sechs bis neun Grad an. Der Wind sei meistens schwach. 

Am Sonntag könnte sich laut DWD nach örtlich leichter Regen zu den Wolken gesellen. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von acht bis zwölf Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.

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