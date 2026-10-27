Kriminalität am Bau

Schwarzarbeit am Bau? Zoll-Razzia am Untermain

Rund 180 Zollbeamte durchsuchten Wohn- und Geschäftsräume am Untermain. Im Fokus: Vier Unternehmer und der Verdacht auf Schwarzarbeit – doch was finden die Ermittler?

Insgesamt gibt es vier Beschuldigte. (Symbolbild) Foto: Leonie Asendorpf/dpa
Insgesamt gibt es vier Beschuldigte. (Symbolbild)

Aschaffenburg (dpa) - Mit einer großangelegten Razzia ist der Zoll am Untermain gegen einen möglichen Betrug in der Baubranche vorgegangen. Seit den frühen Morgenstunden durchsuchten etwa 180 Einsatzkräfte insgesamt 17 Wohn- und Geschäftsräume in Bayern und Hessen, wie das Hauptzollamt Schweinfurt mitteilte. 

Beschuldigt werden vier Unternehmer im Alter von 30 bis 72 Jahren, die unter anderem Sozialversicherungsbeiträge für ihre Mitarbeiter nicht abgeführt haben sollen. Zudem werden ihnen das Einschleusen von Ausländern sowie Betrug zulasten der Sozialkasse des Gerüstbaus vorgeworfen. Wegen der laufenden Ermittlungen machte der Zoll keine Angaben zur Schadenshöhe. Schwerpunkt war der Raum Aschaffenburg.

Die Ermittler wollten bei ihrer Aktion auch ausländische Arbeitskräfte vernehmen. Es bestehe der Verdacht, dass die überwiegend aus Südosteuropa stammenden Menschen von den Beschuldigten ohne die hierfür notwendige Erlaubnis an andere Unternehmen der Baubranche verliehen wurden. Auch soll ein Teil der Arbeiter womöglich keine Arbeitserlaubnis für Deutschland haben.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bei den Razzien wurden nach Zoll-Angaben umfangreiche Beweismittel sichergestellt, darunter auch Computer und Smartphones. Außerdem seien fünf Arbeitskräfte aus Südosteuropa angetroffen worden, die sich illegal in Deutschland aufhalten sollen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Millionenbetrug durch Schwarzarbeit?
Durchsuchungen

Millionenbetrug durch Schwarzarbeit?

Falsche Rechnungen, Bargeld - und schließlich Betrug? Der Zoll ist gegen Schwarzarbeit vorgegangen. Diese Bundesländer sind betroffen.

12.05.2026

Zoll geht gegen Schwarzarbeit vor - Sechs Männer verhaftet
Wirtschaftskriminalität

Zoll geht gegen Schwarzarbeit vor - Sechs Männer verhaftet

Durch Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung sollen mehrere Unternehmen aus der Logistikbranche den Staat um 34 Millionen Euro geprellt haben. Nun schlug der Zoll zu.

16.04.2026

Baugewerbe

Razzia wegen mutmaßlicher Schwarzarbeit am Bau

Sechs Beschäftigte des Baugewerbes sollen in großem Stil Löhne schwarz gezahlt haben. Der steuerliche Gesamtschaden ist hoch. Eine Razzia sollte Licht ins Dunkel dieser Machenschaften bringen.

24.10.2024

Restaurantkette

Fehlende Lohnzahlungen: Zoll durchsucht Räumlichkeiten

Vier Männer sollen ausländische Köche nicht bezahlt und Sozialversicherungsbeiträge hinterzogen haben. Zoll und Staatsanwaltschaft durchsuchten nun mehrere Räumlichkeiten in Hessen und im Saarland.

14.05.2024

Finanzen

Zoll zerschlägt Schwarzarbeit-Netzwerk: Zehn Verhaftungen

Im Kampf gegen Schwarzarbeit durchsuchen hunderte Zollbeamte 90 Gebäude in mehreren Bundesländern. Neun Männer und eine Frau aus dem Rhein-Main-Gebiet werden verhaftet.

21.02.2024