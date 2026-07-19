Schwerer Auffahrunfall - Sieben Verletzte bei Karlsruhe

Malsch (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall in Malsch (Landkreis Karlsruhe) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben verletzen sich vier weitere Beteiligte leicht. Alle sieben kamen ins Krankenhaus. Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» und weitere Medien darüber berichtet.

Demnach übersah ein Autofahrer am Samstag, dass ein vorausfahrendes Auto links abbiegen wollte, und fuhr auf den Wagen auf. Den Angaben der Polizei zufolge entstand dabei ein sehr hoher Schaden, der zunächst nicht genau beziffert werden konnte. Mehrere Streifenwagen, die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren bei dem Unfall im Einsatz.