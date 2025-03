Waiblingen (dpa/lsw) - Ein Auto mit zwei Babys an Bord ist im Rems-Murr-Kreis mit einem anderen Wagen kollidiert. Zuvor wollte ein 34-Jähriger auf der sogenannten Westumfahrung in Waiblingen in einen Feldweg einbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei prallte er mit dem entgegenkommenden Auto einer 30-jährigen Fahrerin zusammen.