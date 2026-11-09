Rettungshubschrauber landet

Schwerer Sturz mit E-Bike: Mann in Klinik

Ein E-Bike-Ausflug endet für einen 32-Jährigen im Krankenhaus: Der Mann stürzt schwer und muss in eine Klinik gebracht werden.

Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Sturz so schwer verletzt worden, dass ein Rettungshubschrauber anrücken musste. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Sturz so schwer verletzt worden, dass ein Rettungshubschrauber anrücken musste. (Symbolbild)

Mahlberg (dpa/lsw) - Ein 32 Jahre alter E-Bike-Fahrer hat sich bei einem Sturz in Mahlberg (Ortenaukreis) schwer verletzt. Der Mann verlor am Sonntagmittag die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Möglicherweise sei er zu schnell unterwegs gewesen.

Ein Rettungshubschrauber wurde vorsorglich alarmiert und landete auf einem Sportplatz. Der Schwerverletzte kam anschließend aber per Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter.

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