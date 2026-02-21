CDU-Parteitag

Sechs Hessen in neuen CDU-Bundesvorstand gewählt

Sechs CDU-Politiker aus Hessen ziehen in den neuen Bundesvorstand ein. Warum der Landeschef das als Zeichen für den Einfluss Hessens wertet.

Ines Claus ist zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt worden. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Foto: Michael Kappeler/dpa

Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - Ein sechsköpfiges Team aus Hessen ist in den neuen Bundesvorstand der CDU gewählt worden. Beim Parteitag in Stuttgart wurde die hessische Fraktionsvorsitzende Ines Claus mit 657 Stimmen erstmals zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Claus gehört dem Präsidium bereits seit 2022 an.

Als Beisitzerin wiedergewählt wurden die Präsidentin des Hessischen Landtages Astrid Wallmann mit 804 Stimmen sowie die Landtagsabgeordnete Kim-Sarah Speer mit 773 Stimmen, wie nach den Wahlen der Führungsgremien vom Freitagabend mitgeteilt wurde. Auch Hessens Finanzminister Alexander Lorz (734 Stimmen) sowie der Bundestagsabgeordnete Johannes Volkmann (757 Stimmen) wurden erneut als Beisitzer gewählt. Zudem wurde Fabian Beine zum Digitalbeauftragten der Bundespartei bestimmt, wie die CDU Hessen mitteilte.

Boris Rhein: «An Hessen führt kein Weg vorbei»

«An Hessen führt kein Weg vorbei – das zeigt sich auch im Bundesvorstand der CDU Deutschlands», sagte der Landesvorsitzende der CDU Hessen, Ministerpräsident Boris Rhein, laut Mitteilung. «Ich freue mich, dass unser gesamtes Hessenteam mit starken Ergebnissen in den Bundesvorstand gewählt wurde.» 

Allen voran gratuliere Rhein Ines Claus. «Sie wird eine überzeugende stellvertretende Bundesvorsitzende und starke hessische Stimme in Berlin sein.» Schon in den vergangenen Jahren sei Claus eine erfahrene und wichtige Stimme im Präsidium gewesen.

