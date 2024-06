Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der A66 bei Wiesbaden sind in der Nacht auf Freitag sechs Menschen verletzt worden. Zwischen den Anschlussstellen Nordenstadt und Wallau fuhr ein Auto auf einen anderen Wagen auf, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Drei Beteiligte kamen mit Verdacht auf Frakturen ins Krankenhaus, drei weitere Insassen wurden leicht verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt war zeitweise gesperrt.