Frankfurt/Main (dpa) - Erst der Rot-Ärger um Ozan Kabak, dann die nächste Niederlage in der Fußball-Bundesliga: Für die TSG Hoffenheim war das 0:1 bei Eintracht Frankfurt ein Nachmittag zum Vergessen. Und das ausgerechnet vor einer emotionalen Woche, in der Trainer Christian Ilzer und Sportgeschäftsführer Andreas Schicker auf ihren Ex-Club Sturm Graz treffen.

Von Vorfreude auf das Europa-League-Duell am Donnerstag war bei den Verantwortlichen der TSG nach dem nächsten Stimmungsdämpfer aber kaum etwas zu spüren. Anspruch und Wirklichkeit passen in dieser Saison noch nicht zueinander, räumte Schicker ein. «Sechs Niederlagen nach zehn Spieltagen sind zu viel. Aber Intensität war da, das ist die Basis und deswegen ist es jetzt auch nicht sehr schwach gewesen.» Zu oft stehe die TSG mit null Punkten da, meinte Schicker. Für Frankfurt traf Jonathan Burkardt zum Sieg (25. Minute).

«Schadet uns extrem»

Für zusätzlichen Unmut sorgte der Platzverweis, den sich Abwehrspieler Kabak in der Nachspielzeit einhandelte, als er Oscar Höjlund an den Hals griff. «Unnötig, das braucht er nicht machen», sagte Schicker. Kapitän und Torhüter Oliver Baumann, der einen Strafstoß gegen Burkardt parierte, meinte: «Das schadet uns einfach extrem und ist nicht optimal.»

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Der 36 Jahre alte Routinier wählte seine Worte mit Bedacht und verwies darauf, dass mit Robin Hranac und Albian Hajdari derzeit sowieso schon zwei Innenverteidiger nicht zur Verfügung stünden. «Aber was soll ich ihn rund machen? Er weiß, dass das keine clevere Aktion ist», sagte Baumann über Kabak. Trainer Ilzer gab zu, die Rote Karte liege ihm «schwer im Magen».

Im Duell mit der Eintracht verpasste der normalerweise so nervenstarke Andrej Kramaric vor der Pause vom Elfmeterpunkt den zwischenzeitlichen Ausgleich. Es war erst sein neunter Fehlschuss bei insgesamt 72 Strafstößen. Nur zwei Minuten später bekam die TSG einen Strafstoß gegen sich, den Ilzer als «Un-Elfmeter des Jahres» titulierte. «Da war gar nichts.» Baumann parierte ohnehin.

Auf Spurensuche

Sieben Zähler mehr hatte die TSG zum gleichen Zeitpunkt in der zurückliegenden Spielzeit. Mit Bazoumana Touré (Newcastle United) und Grischa Prömel (VfB Stuttgart) haben nur zwei Stammkräfte die Kraichgauer verlassen. Eine einfache Erklärung für den Rückstand auf die Vorsaison gibt es bislang nicht. «Ich finde, wir haben jetzt im Vergleich zu Saisonbeginn einen Schritt gemacht. Es läuft nicht so ganz rund, aber wir haben uns stabilisiert», sagte Baumann. «Und wenn wir am Ende noch 1:1 spielen, dann wären mit Sicherheit andere Fragen gestellt worden.»

Nun hoffen die Hoffenheimer auf ein Erfolgserlebnis vor heimischer Kulisse gegen Graz, um auf europäischer Bühne den Playoffs näherzukommen. «Das ist eine wichtige Woche», sagte Schicker.

Trainer vermisst die «Ergebnisschärfe»