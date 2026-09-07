Sechs Richtige: Millionengewinn im Südwesten
Die korrekten Lotto-Zahlen bringen einer Person aus Baden-Württemberg viel Geld. Die Gewinnerin oder der Gewinner ist noch unbekannt.
Lörrach (dpa/lsw) - Eine Lottospielerin oder ein Lottospieler aus dem Kreis Lörrach hat bei der Lotto 6aus49-Ziehung am Samstag über eine Million Euro gewonnen. Wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte, wählte die Person die sechs richtigen Zahlen aus. Nur die Superzahl habe gefehlt, um noch mehr zu gewinnen. Der oder die Glückliche bekommt demnach 1.086.485,60 Euro, und das steuerfrei.
Noch ist laut Lotto Baden-Württemberg nicht klar, wer gewonnen hat. Die Person müsse sich zunächst mit gültiger Spielquittung in einer Annahmestelle in Baden-Württemberg melden.