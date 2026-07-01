Feuer im Gallusviertel

Sechs Verletzte bei Brand in Frankfurter Wohnhaus

Sechs Menschen werden bei einem Wohnungsbrand im Frankfurter Gallusviertel verletzt. Über eine Drehleiter muss die Feuerwehr mehrere Bewohner in Sicherheit bringen.

Zwei der sechs Verletzten wurden nach Polizeiangaben ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Zwei der sechs Verletzten wurden nach Polizeiangaben ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Frankfurter Gallusviertel sind sechs Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr Frankfurt mit. Über Drehleitern habe man mehrere Menschen in Sicherheit gebracht. 

Den Angaben zufolge war der Brand am Vormittag in einer Wohnung ausgebrochen. Zwischenzeitlich drohten die Flammen nach Angaben der Feuerwehr, auf das Hausdach überzugreifen. Während der Löscharbeiten waren zeitweise rund 90 Einsatzkräfte und 30 Feuerwehrfahrzeuge vor Ort. Der Einsatz beeinträchtigte auch mehrere Straßenbahnlinien. Laut Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main kam es zu Fahrtausfällen und Streckenunterbrechungen auf den Linien 11 und 21. 

Die Ursache des Brandes ist laut Polizei noch unklar, ebenso die Höhe des entstandenen Sachschadens. Am Nachmittag waren die Einsatzkräfte noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. hessenschau.de hatte über das Feuer berichtet.

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