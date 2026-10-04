Sechsjähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Walddorfhäslach (dpa/lsw) - Ein sechs Jahre altes Mädchen ist bei einem Unfall bei Walddorfhäslach (Landkreis Reutlingen) schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Demnach soll ein 77 Jahre alter Autofahrer am Samstag von der Bundesstraße 27 abgefahren sein. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete er das Stoppschild beim Abbiegen und übersah dabei das vorfahrtsberechtigte Auto einer 43-Jährigen. Durch den Zusammenstoß drehten sich die beiden Autos und kamen entgegen ihrer ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Die Sechsjährige auf der Rückbank des Wagens ihrer Mutter wurde schwer verletzt, ihre acht Jahre alte Schwester blieb nach Angaben des Sprechers unverletzt. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.