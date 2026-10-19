Schwerer Autounfall

Stoppschild missachtet? Ein Toter und drei Verletzte

An einer Kreuzung im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald kommt es zu einem schweren Unfall. Ein 52-Jähriger stirbt, ein weiterer Beteiligter muss schwer verletzt aus einem Auto befreit werden.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 58-Jährigen in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte den 58-Jährigen in eine Klinik. (Symbolbild)

Neuenburg am Rhein (dpa/lsw) - Ein 52-Jähriger ist bei einem schweren Autounfall bei Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) gestorben. Nach Polizeiangaben wurden bei dem Unfall zwei weitere Menschen schwer und ein Mensch leicht verletzt. 

Ein 58 Jahre alter Autofahrer, der mit zwei Beifahrern im Auto war, hatte demnach am Freitag mutmaßlich ein Stoppschild an einer Kreuzung missachtet. In der Folge sei ein 36-Jähriger, der mit seinem Auto kreuzte, in die Beifahrertür des Autos des 58-Jährigen gefahren, hieß es. Beide Wagen seien anschließend neben der Fahrbahn stehen geblieben.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 52 Jahre alte Beifahrer des 58-Jährigen sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Der 58-Jährige und sein 29 Jahre alter Beifahrer seien schwer verletzt worden, wobei der Fahrer durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden sei. Sein Mitfahrer sei durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Der 36-Jährige sei leicht verletzt und ebenfalls durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.

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Die Polizei schätzt den Schaden auf über 30.000 Euro. Der betroffene Streckenabschnitt sei für rund fünf Stunden gesperrt gewesen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zur genauen Unfallursache. Hierfür wurde durch die Staatsanwaltschaft auch ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben.

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