Senior nach schief gelaufenem Ausparken schwer verletzt
Ein Senior wird beim Ausparken schwer verletzt, vier Autos sind in den Unfall verwickelt. Wie es zu der folgenreichen Fahrt in Leonberg kam.
Leonberg (dpa/lsw) - Ein 89 Jahre alter Autofahrer hat in Leonberg (Kreis Böblingen) beim Ausparken die Kontrolle über sein Auto verloren und ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann war rückwärts aus einer Parklücke ausgeparkt, als er mutmaßlich aus medizinischen Gründen stark beschleunigte, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto kollidierte zunächst mit einem geparkten Auto. Anschließend fuhr der 89-Jährige weiter, beschleunigte erneut stark und streifte ein weiteres, am Fahrbahnrand abgestelltes Auto. Danach prallte er gegen ein drittes Fahrzeug. Dieses wurde auf ein dahinter stehendes, viertes Auto geschoben. Der Senior war mutmaßlich nicht angegurtet und kam nach dem Unfall am Mittwoch mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.