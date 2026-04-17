Von der Straße abgekommen

Seniorin bei Motorradunfall schwer verletzt

Eine 70-Jährige verliert in einer Kurve die Kontrolle über ihr Motorrad und wird schwer verletzt. Auch ein 73-Jähriger ist mit auf dem Motorrad.

In einer Kurve verlor die 70-jährige Fahrerin des Motorrads die Kontrolle. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
In einer Kurve verlor die 70-jährige Fahrerin des Motorrads die Kontrolle. (Symbolbild)

Satteldorf (dpa/lsw) - Eine 70-Jährige hat sich im Landkreis Schwäbisch Hall mit ihrem Motorrad überschlagen und ist schwer verletzt worden. Die Polizei teilte mit, die Seniorin sei am Donnerstagmittag mit einem 73-jährigen Beifahrer auf ihrem Motorrad nahe Satteldorf unterwegs gewesen. In einer Kurve kam sie nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Die Fahrerin erlitt schwere, der 73-Jährige leichte Verletzungen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
In Kurve auf die Gegenspur geraten - Motorradfahrer stirbt
Motorradunfall

In Kurve auf die Gegenspur geraten - Motorradfahrer stirbt

Auf der B312 verliert ein 25-Jähriger in der Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er prallt frontal mit einem Auto zusammen. Die Bilanz des Unfalls: ein Toter, zwei Verletzte.

12.04.2026

Motorradfahrer im Taunus tödlich verletzt
Unfall

Motorradfahrer im Taunus tödlich verletzt

Ein Biker verliert in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und prallt gegen die Leitplanke.

31.08.2025

Motorrad überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt
Unfall

Motorrad überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Ein Mann ist mit seinem Motorrad bei Greifenstein unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße abkommt. Schwer verletzt kommt er ins Krankenhaus.

17.06.2025

Nach Motorradunfall: Fahrer erliegt Verletzungen
Verkehr

Nach Motorradunfall: Fahrer erliegt Verletzungen

Ein Motorradfahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen ein entgegenkommendes Motorrad. Beide Männer werden in eine Klinik gebracht. Dort stirbt einer von ihnen.

17.07.2024

Zwei Jugendliche bei Motorradunfall schwer verletzt
Verkehr

Zwei Jugendliche bei Motorradunfall schwer verletzt

Eine 16-Jährige verliert auf einer Bundesstraße bei Limburg die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie und ihr Mitfahrer werden verletzt. Die Unfallursache soll noch ermittelt werden.

10.06.2024