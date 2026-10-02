Sieben Hotelmitarbeiter in Frankfurt durch Reizgas verletzt

Frankfurt (dpa/lhe) - In einem Hotel am Frankfurter Flughafen sind sieben Mitarbeiter mutmaßlich durch Reizgas verletzt worden. Ob das Reizgas absichtlich oder durch einen Defekt freigesetzt wurde, wird derzeit ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

Am Donnerstagnachmittag hätten sich mehrere Mitarbeiter in einer Umkleide im Personalbereich des Hotels aufgehalten, als sie plötzlich über Atembeschwerden geklagt hätten. Die alarmierte Feuerwehr habe den betroffenen Raum überprüft und entlüftet.

Wo das Reizgas ausgetreten war, konnte nach Angaben der Polizei bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden. Eine verletzte Person sei kurzzeitig für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.