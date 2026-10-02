Körperverletzung

Sieben Hotelmitarbeiter in Frankfurt durch Reizgas verletzt

Die Mitarbeiter klagen plötzlich über Atemwegsbeschwerden. Eine Person wird zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen.

Die Feuerwehr konnte die Herkunft des Reizgases vor Ort nicht zweifelsfrei klären. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Feuerwehr konnte die Herkunft des Reizgases vor Ort nicht zweifelsfrei klären. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - In einem Hotel am Frankfurter Flughafen sind sieben Mitarbeiter mutmaßlich durch Reizgas verletzt worden. Ob das Reizgas absichtlich oder durch einen Defekt freigesetzt wurde, wird derzeit ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

Am Donnerstagnachmittag hätten sich mehrere Mitarbeiter in einer Umkleide im Personalbereich des Hotels aufgehalten, als sie plötzlich über Atembeschwerden geklagt hätten. Die alarmierte Feuerwehr habe den betroffenen Raum überprüft und entlüftet. 

Wo das Reizgas ausgetreten war, konnte nach Angaben der Polizei bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden. Eine verletzte Person sei kurzzeitig für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

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