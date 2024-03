Sieben Verletzte bei Unfall: Auch Kinder im Krankenhaus

Gelnhausen (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind im Main-Kinzig-Kreis sieben Menschen teils schwer verletzt worden, darunter drei Kinder. Nach Polizeiangaben vom Sonntag geriet am Samstagabend eine 30-jährige Autofahrerin auf einer Landesstraße bei Gelnhausen aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Die 51 Jahre alte Fahrerin eines entgegenkommenden Autos konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die insgesamt sieben Insassen beider Autos wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die drei Kinder waren zwei bis zwölf Jahre alt. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt mehr als 15.000 Euro. Die Straße musste drei Stunden lang gesperrt werden.