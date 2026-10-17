Skelett in der Wanne - Die Grusel-Villa am Waldrand

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein kopfloser Reiter begrüßt Besucher vor einer alten Villa am Waldrand in Frankfurt. Rot gewandete Wächter, ohne Gesicht und Körper, vollziehen an einem nebelumhüllten Teich ein Ritual. In der Villa ziehen animierte Geisterfußspuren über den Boden, im Badezimmer ragen Skelette aus der Wanne. Auf dem gesamten Grundstück erklingt ein düsterer keltisch-gregorianischer Chorgesang.

Verantwortlich für das Grusel-Haus ist eine Frau in einem schwarzen Gewand mit Hörnern auf dem Kopf. Rocio Reisgies (58) dekoriert ihr Haus am Waldrand seit einigen Jahren zu Halloween - und bietet Führungen an.

Langjährige Tradition

Angefangen habe es mit kleinen Spinnen, sagt sie. Dann wurde es immer mehr. Die Leute seien vor dem Zaun auf der Straße stehen geblieben, hätten sich die Dekorationen angeschaut und fotografiert. «Gibt es mehr zu sehen?», «Haben Sie auch im Haus dekoriert?» seien einige Reaktionen gewesen.

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Das habe sie natürlich stolz gemacht, sagt Reisgies. «Ich habe diese Menschen, die gefragt haben, einfach hereingelassen und auch im Haus gezeigt, was ich gemacht habe», sagt sie. Ihr Mann habe sie im ersten Moment bremsen wollen. «Das sind fremde Leute, du kannst doch nicht fremde Leute ins Haus lassen!» So sei sie auf die Idee einer Führung durch das Halloween-Haus gekommen.

Wen das Halloween-Haus anlockt

Die Offenheit hat sich bewährt. «Wir haben bisher keine schlechte Erfahrung gemacht. Alle Leute waren total respektvoll, sie haben nichts angefasst oder kaputt gemacht oder sich danebenbenommen. Kein einziger Mensch. Das ist wirklich super», sagt die Frankfurterin.

Das Halloween-Haus sei für alle da. «Man erreicht jedes Publikum», sagt Reisgies. Die Führung durch das Haus sei «für Jung, für Alt, für Leute mit Beeinträchtigung, ohne, mit Geld, ohne Geld» geeignet.

«Wie groß muss denn der Keller sein, um das alles zu lagern?», fragt sich Juliane Saunus, die eine Runde durch die alte Villa dreht. Sie habe schon lange geplant, sich das Haus näher anzuschauen - dieses Jahr habe es nun geklappt.

Für die Besucher gibt es eine Spendendose. Grundsätzlich sei der Eintritt aber kostenlos, berichtet Reisgies. Von den Spenden im vergangenen Jahr habe sie neues Material für eine Figur in diesem Jahr gekauft.

Motto: «Magisches Halloween – in der alten Villa am Waldrand»

In diesem Jahr gebe es kein typisches «Schock-Schreck-Halloween». Das Motto sei eher mystisch. Es gehe vor allem um die Atmosphäre. Diese sei «mystisch, geheimnisvoll und eher ruhig», erklärt sie.

Reisgies arbeitet als Sozialarbeiterin in der ambulanten Jugendhilfe. Die Vorbereitungen und Kreativität, die in das Halloween-Haus fließen, seien für sie «ein Ventil» zu ihrer Arbeit. Sich ein Konzept auszudenken und zu überlegen, welches Motto sie in diesem Jahr plane, sei kreative Arbeit, bei der sie sich «austoben» könne. Vieles bastelt die 58-Jährige selbst. Im Februar fange sie bereits mit den Vorbereitungen an.

Ein Haus, viele Hände

«Also ich bin der Motor dieser Tradition», sagt Reisgies und lacht. Mittlerweile habe sie auch Helfer - «die Besucher müssen empfangen und durch das Haus geleitet werden.» Sie glaube aber, dass es den Helfern auch Spaß mache, sagt sie. Ihr Mann freue sich immer sehr über die Reaktionen des Publikums.