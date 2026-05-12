Skyliners Frankfurt erhalten Lizenz ohne Auflagen
Die Frankfurter Basketballer können in Ruhe für die anstehende Bundesliga-Saison planen. Die Lizenz für die kommende Saison wurde ohne Auflagen erteilt.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt hat die Lizenz für die kommende Saison erhalten. Wie die Hessen mitteilten, wurde diese ohne Auflagen oder auflösende Bedingungen erteilt. Wie es in der Vereinsmitteilung weiter hieß, freue man sich über das Ergebnis und sehe dieses als Bestätigung der kontinuierlichen und soliden Arbeit der vergangenen Jahre.
Geprüft wurden neben wirtschaftlichen auch strukturelle Rahmenbedingungen des Clubs. Zudem standen neben der finanziellen Situation unter anderem auch Aspekte wie Nachwuchsarbeit und Nachhaltigkeit im Fokus.