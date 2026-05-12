Basketball

Skyliners Frankfurt erhalten Lizenz ohne Auflagen

Die Frankfurter Basketballer können in Ruhe für die anstehende Bundesliga-Saison planen. Die Lizenz für die kommende Saison wurde ohne Auflagen erteilt.

Die Frankfurt Skyliners erhalten die Lizenz ohne Auflagen (Archivbild). Foto: Tom Weller/dpa
Die Frankfurt Skyliners erhalten die Lizenz ohne Auflagen (Archivbild).

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt hat die Lizenz für die kommende Saison erhalten. Wie die Hessen mitteilten, wurde diese ohne Auflagen oder auflösende Bedingungen erteilt. Wie es in der Vereinsmitteilung weiter hieß, freue man sich über das Ergebnis und sehe dieses als Bestätigung der kontinuierlichen und soliden Arbeit der vergangenen Jahre.

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Geprüft wurden neben wirtschaftlichen auch strukturelle Rahmenbedingungen des Clubs. Zudem standen neben der finanziellen Situation unter anderem auch Aspekte wie Nachwuchsarbeit und Nachhaltigkeit im Fokus.

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