So ändert sich das Gewitterrisiko im Laufe des Tages
Nach mildem Start drohen am Nachmittag heftige Gewitter mit Sturmböen. Wo in Baden-Württemberg soll es krachen, wo bleibt es ruhig?
Stuttgart (dpa/lsw) - Wettermäßig dürfte der Tag in Baden-Württemberg zweigeteilt ausfallen: Während es vormittags laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) heiter bis wolkig und meist trocken bleibt, könnten am Nachmittag verbreitet Schauer und besonders im Südosten kräftige Gewitter aufziehen - mit Sturmböen bei Gewittern. Die Höchstwerte liegen der Vorhersage zufolge bei 28 bis 35 Grad.
Nachts teils noch turbulent
In der Nacht zum Donnerstag könnte es im Südosten anfangs noch Schauer und Gewitter geben. Dabei seien stürmische Böen nicht ausgeschlossen. Im Nordwesten dürfte es dagegen meist klar und trocken bleiben. Die Temperaturen sollen auf 20 bis 15 Grad sinken.
Am Donnerstag selbst werde es auf der Alb und weiter südwärts erneut bewölkt. Im Tagesverlauf dürfte es wieder mehr Schauer und Gewitter geben. In der Nordhälfte soll es hingegen weitgehend heiter und niederschlagsfrei bleiben, wie der DWD weiter mitteilte.
In Baden-Württemberg werden den Angaben zufolge Höchstwerte von 25 bis 31 Grad erwartet. Dazu wehe schwacher bis mäßiger Nordwestwind. Bei Gewittern könne es auch stürmisch werden.
Freitag freundlicher - mit Ausnahmen im Südosten
Am Freitag soll es größtenteils freundlich werden, wie die Fachleute vorhersagten. Nur im Südosten könnte es stärker bewölkt bleiben und zeitweise Schauer oder Gewitter geben. Die Höchstwerte lägen zwischen 22 Grad auf der Zollernalb und 29 Grad am Rhein. Der Wind komme aus nördlichen Richtungen, meist schwach, in Böen frisch - bei Gewittern auch stürmisch.
In der Nacht zum Samstag werde es gering bewölkt, teilte der DWD mit. Die Temperaturen sollen Tiefstwerten von 15 bis 9 Grad erreichen.