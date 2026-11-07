So ausflugstauglich wird das Wochenende

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Wochenende einen Herbstspaziergang machen möchte, sollte eher auf den Sonntag setzen. Am Samstag soll es laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Baden-Württemberg zunächst meist stark bewölkt sein. Dazu regne es vor allem in der Südhälfte vereinzelt etwas.

Am Morgen kann es örtlich noch neblig sein. Die Temperaturen sollen auf Werte zwischen 6 und 10 Grad steigen. Im Breisgau seien sogar bis zu 12 Grad möglich, hieß es. Dabei wehe nur ein schwacher Wind aus Ost.

Nebel bremst den Sonntag aus

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In der Nacht zum Sonntag könnte es anfangs teils gering bewölkt sein. Später dürfte sich häufig Nebel bilden. Die Tiefstwerte sollen zwischen 4 und 0 Grad liegen. Die Fachleute gehen nur vereinzelt von leichtem Frost aus.

Am Sonntag löst sich der Nebel voraussichtlich oft nur zögerlich auf. Danach dürfte es teilweise freundlich werden. Meist bleibt es trocken. Die Temperaturen könnten auf 6 Grad auf der Alb und bis 13 Grad im Markgräflerland steigen. Dazu wehe ein schwacher Wind aus vorwiegend südlichen Richtungen.

Neue Woche startet nass

In der Nacht zum Montag breitet sich dem DWD zufolge Nebel sowie Hochnebel aus. Im äußersten Süden könnte es in der Früh örtlich schauern. Die Tiefstwerte sollen bei 6 bis minus 1 Grad liegen.