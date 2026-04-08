Wetterbericht

So lange hält das frühlingshafte Ferienwetter noch

Noch lockt das Frühlingswetter ins Freie, aber bald wird’s nass und ungemütlich. Wer jetzt nicht raus geht, verpasst vielleicht die beste Zeit der Ferien.

Gutes Wetter für die Osterferien. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Gutes Wetter für die Osterferien. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - In der zweiten Woche der Osterferien zeigt sich das Wetter in Baden-Württemberg weiter von seiner freundlichen Seite - ideale Voraussetzungen für Ausflüge und Aktivitäten im Freien. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge dominiert heute die Sonne, begleitet von angenehmen Temperaturen. Erst am Freitag drohe Regen. 

Der Mittwoch soll freundlich verlaufen, mit den höchsten Temperaturen von bis zu 24 Grad am Kaiserstuhl und bis zu 15 Grad auf der Ostalb. Dazu wehe nur schwacher Wind aus nordöstlichen Richtungen, der gelegentlich in Böen etwas auffrischen könne. 

Klare Nacht, später mehr Wolken

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In der Nacht zum Donnerstag soll es den DWD-Angaben nach hohe Wolkenfelder geben. Die Tiefstwerte liegen der Vorhersage zufolge zwischen plus 6 und minus 2 Grad. 

Am Donnerstag selbst geht es laut den Meteorologen zunächst heiter weiter, ehe im Tagesverlauf dichtere Wolken aufziehen könnten. Die Temperaturen sollen auf bis zu 15 Grad auf der Ostalb und bis zu 23 Grad im Breisgau steigen. Der Wind bleibe schwach.

Zum Freitag zieht Regen auf

Deutlich ungemütlicher dürfte es in der Nacht zum Freitag werden. Dann soll es stark bewölkt sein sowie von Westen her Regen aufziehen, der teils auch schauerartig verstärkt ausfallen könnte. Auf den Schwarzwaldgipfeln werden starke bis stürmische Böen aus Westen erwartet. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen laut DWD zwischen 9 und 2 Grad.

Tagsüber hält sich den Angaben zufolge zunächst oft starke Bewölkung, dazu regnet es gebietsweise. Erst am Nachmittag könne der Niederschlag von Westen her allmählich abklingen. Die Höchstwerte erreichen demnach je nach Region noch zwischen 11 und 17 Grad. 

Entlang des Hochrheins soll die Sonne scheinen. Die Wetterexperten rechnen hier mit Höchstwerten von bis zu 20 Grad. Dazu wehe anfangs mäßiger, später schwächerer Nordwestwind, mit frischen Böen und auf den Schwarzwaldgipfeln seien weiter starke bis stürmische Böen möglich. In der Nacht zum Samstag droht örtlich wieder Frost bei Temperaturen bis minus 1 Grad.

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