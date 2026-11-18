Cleebronn/Rust (dpa/lsw) - Die Saison 2027 ist zwar noch ein paar Monate entfernt, doch die Eintrittspreise stehen bei vielen Freizeitparks im Südwesten schon fest. Vielerorts werden erneut die Preise angehoben - doch es gibt auch stabil bleibende Tarife. Was Besucherinnen und Besucher erwartet:

Erlebnispark Tripsdrill

Im Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Landkreis Heilbronn) steigen die Einzelpreise im Schnitt um gut 2 Prozent, der Jahrespass um rund 3 Prozent. Der Tagespass hängt von der Saisonzeit ab und kostet für Kinder von vier bis elf Jahren ab 39,50 Euro, für Jugendliche und Erwachsene ab 12 Jahren ab 43 Euro. Der Jahrespass kostet 124 Euro für Kinder und 154 Euro für Jugendliche und Erwachsene. Die günstigsten Tarife gibt es online.

Der Park hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Saison 925.000 Besucher begrüßt, das sei ein Rekord. Neu dazu kommen 2027 die Familienattraktion «Vogelhochzeit» und im Frühjahr das «Hofgut Waldruh» mit neuem Empfangsgebäude für Übernachtungsgäste inklusive Schwimmbad und Wellnessbereich sowie einer Erlebnisgastronomie, die auch ohne Parkeintritt offensteht.

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Europa-Park

Zur nächsten Saison steigen die Eintrittspreise in Deutschlands größtem Freizeitpark in Rust (Ortenaukreis) um rund 4 Prozent. Tageskarten für Erwachsene kosten ab März zwischen 3 und 3,50 Euro mehr als in der aktuellen Saison. Je nach Besuchszeitraum kostet ein Ticket demnach 70 oder 79,50 Euro. Auch bei den Kindern gibt es eine Erhöhung um 2,50 beziehungsweise 3 Euro: Tageskarten liegen hier ab der nächsten Saison bei 59 und 68 Euro. Jahreskarten sind vergriffen und bis auf Weiteres nicht erhältlich, wie der Park auf seiner Website mitteilte. Auch das Parken wird teurer: Statt 10 kostet es künftig 12 Euro.

Der Park begründet das mit höheren Lohn- und Arbeitskosten sowie höheren Energiepreisen. «Zudem hat der Europa-Park den Anspruch, sich stetig weiterzuentwickeln», hieß es in einer Mitteilung. Mehrere Neuheiten sind im kommenden Jahr geplant, darunter eine Riesenschaukel im portugiesischen Themenbereich, eine interaktive Turmattraktion im Themenbereich Island und die Familienattraktion «Enzo’s Piccolo Mondo» im italienischen Themenbereich.

Etwas günstiger wird es hingegen in der Vorsaison. Bei den neuen Pre-Opening Weeks vom 7. bis 19. März vor dem regulären Saisonstart gibt es montags bis freitags Tickets, die bis zu 25 Prozent günstiger sind als das reguläre Tagesticket.

Schwaben Park

Der Schwaben Park in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) stellt sein Preissystem um. Statt unterschiedlicher Tarife für Kinder, Erwachsene und Senioren gibt es künftig einen einheitlichen Eintrittspreis für alle Gäste ab drei Jahren. Das Tagesticket kostet im Onlineshop 30,50 Euro, an der Tageskasse 31,50 Euro.

Für Erwachsene bedeutet das nach Angaben des Parks eine Preissenkung gegenüber der vergangenen Saison. Der Betreiber nennt als Ziel ein einfacheres Modell und kürzere Wartezeiten am Einlass.

Ravensburger Spieleland

Auch im Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis) wird der Preis in der kommenden Saison angezogen - um circa zwei Euro pro Ticket, wie eine Sprecherin mitteilte. Datierte Tageskarten für Erwachsene und Kinder ab drei Jahren starten bei 42 Euro, undatierte Tageskarten bei 53 Euro. Saisonkarten starten bei 116 Euro.

Legoland Deutschland