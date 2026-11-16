Tickets für den Europa-Park werden teurer

Rust (dpa/lsw) - Zur nächsten Saison steigen die Preise im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis). Tageskarten für Erwachsene kosten ab März zwischen 3 und 3,50 Euro mehr als in der aktuellen Saison. Je nach Besuchszeitraum kostet ein Ticket demnach 70 oder 79,50 Euro.

Auch bei den Kindern gibt es eine Erhöhung um 2,50 beziehungsweise 3 Euro: Tageskarten liegen hier ab der nächsten Saison bei 59 und 68 Euro. Jahreskarten sind vergriffen und bis auf weiteres nicht erhältlich, wie der Park auf seiner Website mitteilte.

Der Europa-Park in der südbadischen Gemeinde Rust nahe Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Der Park bietet mehr als 100 Attraktionen und Shows und feierte vergangenes Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Nach eigenen Angaben begrüßte der Park im vergangenen Jahr mehr als sieben Millionen Besucherinnen und Besucher.