Wetter

So wird das Wetter im Südwesten am Wochenende

Wanderlust oder Sonnenbad? Im Südwesten locken 24 bis 30 Grad und blauer Himmel – doch am Sonntag mischt ein Tief mit. Wo Regen und frischer Wind aufziehen, verrät der Wetterdienst.

Am Wochenende werden in Baden-Württemberg Temperaturen bis zu 30 Grad erwartet. Die Bewässerungsanlage im Heidelberger Schlosspark wird bei hohen Temperaturen regelmäßig genutzt. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Am Wochenende werden in Baden-Württemberg Temperaturen bis zu 30 Grad erwartet. Die Bewässerungsanlage im Heidelberger Schlosspark wird bei hohen Temperaturen regelmäßig genutzt. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Statt Rekordtemperaturen und heftiger Gewitter erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen überwiegend trockenes Wetter bei für Juli üblichen Temperaturen. «Wir haben ein typisches Juliwetter. Temperaturmäßig ist alles im normalen Bereich», sagte ein DWD-Sprecher.

Samstag «100 Prozent komplett trocken»

Der Samstag ist laut der DWD-Prognose zu «100 Prozent komplett trocken». Das angenehme Hochdruckwetter mit Temperaturen um die 24 Grad im Bergland und im Allgäu lädt zum Wandern ein. Am Rhein und am Neckar heißt es blauer Himmel und Sonnenschein pur bei Werten zwischen 28 und 30 Grad.

Die Nacht zum Sonntag ist laut dem DWD-Sprecher «unspektakulär». Auch nachts können die Menschen wieder richtig aufatmen und manche auch erholsamer schlafen. Die laut DWD angenehmen Nacht-Temperaturen liegen zwischen 9 und 17 Grad.

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Sonntag mit mehr Wolken und regionalen Schauern

Der Sonntag fängt laut dem DWD überall im Land sonnig an. Doch dann zieht ein Tiefdruckgebiet an Baden-Württemberg vorbei, das sich auf das Wetter in manchen Regionen auswirkt. Vor allem im Norden und Nordosten des Landes sollen laut der Prognose Regen oder Schauer übers Land ziehen. Zudem weht frischer Wind aus Nordwest. Die Temperaturen liegen zwischen 24 und 30 Grad.

Wochenbeginn: Freundlich und leicht höhere Werte

In der Nacht zum Montag klingen die Niederschläge laut dem DWD-Sprecher wieder ab. Die Nacht ist erneut angenehm mit zwischen 12 und 16 Grad.

Der Wochenanfang ist meist freundlich und «einen Tick wärmer», wie der DWD-Sprecher weiter mitteilt. Zu erwarten seien im Bergland und im Allgäu um die 26 Grad. Und in den Niederungen bis zu 32 Grad.

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