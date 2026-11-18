Offenburg (dpa/lsw) - Vor drei Jahren tötete ihr damals 15-jähriger Sohn in Offenburg einen Mitschüler. Die Eltern des Schützen sitzen nun im Gerichtssaal auf der Anklagebank. Die 45 Jahre alte Mutter ringt zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Offenburg immer wieder still mit der Fassung. Ihr 45 Jahre alter Mann und Vater des verurteilten Jugendlichen zeigt keine Reaktion. Verhandelt wird, ob die beiden sich unter anderem der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht haben - die Tatwaffe stammte aus ihrem Haushalt.

Die Anklage wirft den Eltern vor, die halbautomatische Pistole samt Munition in einem Tresor im Kleiderschrank des Schlafzimmers aufbewahrt zu haben, ohne sie ausreichend zu sichern. Beiden sei bewusst gewesen, dass der Sohn Zugriff darauf haben konnte. Zudem habe ihnen die nötige Erlaubnis zum Waffenbesitz gefehlt. Sie trügen daher Schuld daran, dass ihr Sohn die Waffe zur Tötung des Mitschülers verwenden konnte. Er wurde 2024 wegen Mordes zu acht Jahren und neun Monaten Jugendstrafe verurteilt.

Angeklagte schweigen zunächst

Zum Prozessauftakt ließen sich beide Angeklagten nicht auf die Vorwürfe ein. Ihre Verteidiger teilten jedoch mit, dass sie sich im Laufe des Verfahrens äußern wollten. Zwei Polizeibeamte im Zeugenstand erzählten jeweils von den Durchsuchungen im Haus der Eltern sowie der Vernehmung des Vaters. Der 45-Jährige habe nach der Tat ausgesagt, dass die Waffe ein Erbstück seines Vaters und seit 2007 in seinem Besitz sei. Laut seiner Aussage soll sein Sohn nichts von der Waffe gewusst haben.

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Der Schlüssel zum Tresor im Kleiderschrank ist der Polizei zufolge unter der Matratze des Betts der Eltern gefunden worden, das direkt neben dem Schrank stand. In dem Safe hätten sich Munition und eine Schreckschusswaffe befunden - die Tatwaffe soll zuvor ebenfalls darin gewesen sein. Auf dem Schrank hätten die Ermittler zudem ein Luftdruckgewehr gefunden.

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Die Anteilnahme nach der Tat war groß. (Archivbild)

Im Zimmer des damals 15-Jährigen sei ein Schuhkarton entdeckt worden, in dem sich unter anderem mehrere Messer befunden hätten. Im Dachgeschoss seien ein Karton und eine Deodose mit Einschusslöchern gewesen. Zeugenaussagen zufolge soll der Jugendliche Schießübungen gemacht haben, hieß es von einem der Polizeibeamten.

Verfahren muss neu aufgerollt werden

Der Prozess war bereits im April ein erstes Mal gestartet. Grund für die Unterbrechung war, dass der mittlerweile 18-jährige Sohn als zentrale Figur des Falls zunächst nicht als Zeuge aussagen wollte und sich während des bereits laufenden Verfahrens umentschied, wie der Vorsitzende Richter erläuterte. Weil der Anwalt des Sohnes die zuvor festgelegten Termine nicht wahrnehmen konnte, musste das Verfahren neu angesetzt werden. Der 18-Jährige fühle sich seit der Tat nach eigener Aussage «leer und traurig», so der Richter.

Das Verfahren wird unter anderem wegen minderjähriger Zeugen zum Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Bis zum geplanten Urteil Ende Januar sind insgesamt zehn Verhandlungstage angesetzt.

Motiv der Tat nicht deutlich

Am 9. November 2023 hatte der Jugendliche in der Offenburger Waldbachschule einen 15 Jahre alten Mitschüler erschossen. Er hatte 41 Schuss Munition und einen selbst gebauten Brandsatz dabei, mit dem er versucht hatte, die Schule in Brand zu setzen.