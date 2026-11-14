Sonne am Tag, Glätte in der Nacht in Hessen
Tagsüber zeigt sich in Hessen vielerorts die Sonne, doch in der Nacht sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Autofahrer müssen mancherorts mit glatten Straßen rechnen.
Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem nebligen Start in den Tag ist es ab mittags verbreitet heiter oder sonnig in Hessen. In Teilen des nordhessischen Berglandes bleibt es dagegen teils stark bewölkt. Die Höchstwerte erreichen 5 bis 8 Grad, in höheren Lagen 3 bis 5 Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es oft klar, vereinzelt kommt es zu Nebel bei Tiefsttemperaturen von 0 bis minus 4 Grad. Mancherorts kann es auf den Straßen glatt werden durch überfrierende Nässe, in den Tälern des höheren Berglandes ist auch gefrierender Regen möglich.
Der Sonntag beginnt im Osten mit geringer Bewölkung, von Westen ziehen weitere Wolken auf und zeitweise regnet es bei Höchsttemperaturen von 7 bis 10 Grad. In höheren Lagen kann es starke bis stürmische Böen geben. Auch in der Nacht zum Montag regnet es zeitweise bei Tiefstwerten von 3 bis 8 Grad. Die neue Woche beginnt ebenfalls mit vielen Wolken und Regen, mit Höchsttemperaturen von 9 bis 12 Grad wird es zudem etwas wärmer.