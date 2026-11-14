Sonne am Tag, Glätte in der Nacht in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem nebligen Start in den Tag ist es ab mittags verbreitet heiter oder sonnig in Hessen. In Teilen des nordhessischen Berglandes bleibt es dagegen teils stark bewölkt. Die Höchstwerte erreichen 5 bis 8 Grad, in höheren Lagen 3 bis 5 Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es oft klar, vereinzelt kommt es zu Nebel bei Tiefsttemperaturen von 0 bis minus 4 Grad. Mancherorts kann es auf den Straßen glatt werden durch überfrierende Nässe, in den Tälern des höheren Berglandes ist auch gefrierender Regen möglich.